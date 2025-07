Autópsia não descarta agonia pré-morte de Juliana Marins em vulcão

Juliana Marins, de 26 anos, foi encontrada sem vida (Reprodução/Instagram)

A publicitária Juliana Marins, de 26 anos, pode ter vivido momentos de intenso sofrimento físico e mental antes de morrer, segundo apontou o laudo do Instituto Médico-Legal (IML) do Rio de Janeiro.



O documento da Polícia Civil do Rio de Janeiro descreve um possível “período agonal”, fase que ocorre entre o trauma e a morte, caracterizado por estresse severo e falência progressiva do organismo. Apesar de a queda sofrida por Juliana ter causado ferimentos letais, os peritos não descartam a hipótese de que ela tenha passado por minutos de agonia antes do óbito. As informações são da TV Globo.

Juliana foi encontrada morta quatro dias após desaparecer durante uma trilha em uma área de mata na Indonésia, onde fazia turismo. O corpo chegou ao Brasil embalsamado e passou por nova perícia, que confirmou a causa da morte como hemorragia interna decorrente de ferimentos múltiplos em órgãos vitais. As lesões, segundo os peritos, foram provocadas por um impacto de alta energia, compatível com uma queda de grande altura.

