Resultado de nova autópsia de Juliana Marins é revelado; veja detalhes

Brasileira Juliana Marins foi encontrada morta em cratera de vulcão na Indonésia (@resgatejuliana/Reprodução)

A Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu que a publicitária Juliana Marins, de 26 anos, morreu em razão de ferimentos múltiplos provocados por uma queda de grande altura durante uma trilha na Indonésia. O laudo do Instituto Médico-Legal (IML), elaborado após a chegada do corpo ao Brasil, apontou como causa imediata uma hemorragia interna decorrente de lesões severas em órgãos vitais, compatíveis com um impacto de alta energia. A informação foi revelada pela TV Globo.

O exame feito no Brasil complementa a análise preliminar realizada ainda na Indonésia, que indicava que Juliana faleceu cerca de 20 minutos após o acidente. No entanto, até agora, não foi possível determinar o momento exato da queda. O corpo da jovem foi localizado quatro dias após o desaparecimento.

Apesar de os danos físicos serem considerados suficientes para provocar a morte em pouco tempo, o relatório pericial menciona a possibilidade de Juliana ter passado por um período de sofrimento físico e mental antes de falecer. O documento técnico utiliza o termo “período agonal” para descrever esse intervalo de estresse intenso e falência progressiva do organismo.



