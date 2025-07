Placa em homenagem a Juliana Marins é inaugurada na Praia do Sossego, em Niterói

A placa foi inaugurada nesta terça-feira (8) (Lucas Benevides/Prefeitura de Niterói)

A placa que dá o nome de Juliana Marins ao Mirante e a trilha na Praia do Sossego, em Camboinhas, na região oceânica de Niterói, foi inaugurada nesta terça-feira (8), pela prefeitura da cidade. A jovem, de 26 anos, foi vítima de um acidente na Indonésia, no dia 21 de junho. Juliana fazia uma trilha no Monte Rinjani, na ilha de Lombok, na Indonésia, quando ficou cansada e o guia seguiu com o grupo. Antes de retornar ao local, Juliana se desequilibrou e caiu da trilha num abismo do alto da cratera do vulcão. Quando as equipes de socorro chegaram até ela, três dias depois, constataram que Juliana já estava sem vida.

Ao descerrar a placa, o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, destacou que o gesto eterniza o amor de Juliana pela cidade.

"Esse é um dos lugares mais lindos e especiais de Niterói. O lugar que Juliana gostava de frequentar, curtia e amava. A gente acompanhou a luta pela vida e pelo resgate de Juliana. Buscamos expressar a nossa solidariedade humana e buscar providências. Foi uma grande mobilização que, com muito esforço, trouxe Juliana de volta para que a família pudesse viver o luto. Juliana queria descobrir o mundo e o mundo acabou descobrindo-a. Espero que a família e os amigos se sintam um pouco acolhidos e confortados com essa homenagem de Niterói e que a imagem dela se eternize aqui na Praia do Sossego e no coração de cada um”, reforçou o prefeito Rodrigo Neves.

Familiares de Juliana participaram da cerimônia e agradeceram à prefeitura pela homenagem e por todo apoio para trazer o corpo de volta ao Brasil. A irmã Mariana lembrou que a Praia do Sossego era um lugar especial para Juliana.

“É muito importante para a gente, nesse momento, estar aqui nesta homenagem. Esse era um local que a Juliana amava muito. Ter a Juliana personificada aqui, uma praia onde as ondas são muito agitadas, onde o sol é lindo, mas ao mesmo tempo é muita calmaria, representa o que Juliana era. É muito emocionante saber que ela estará aqui pertinho da gente para sempre. Agradeço muito essa homenagem e, de uma forma estranha, eu estou feliz com esse momento. Apesar de tudo que a gente viveu nesses últimos dias, a gente conseguiu se despedir da Juliana”, afirmou, emocionada, Mariana.

O pai de Juliana, Manoel Marins, disse que será um visitante assíduo da Praia do Sossego.

“Quero agradecer pela homenagem, pelo carinho, pelo acolhimento, pela humanidade que o prefeito lidou com a gente desde os primeiros momentos. Apesar da tragédia, essa homenagem aquece um pouco o nosso coração. Virei ao mirante com frequência”, disse.

Um trio de jovens do Programa Aprendiz Musical, da prefeitura da cidade, participou da cerimônia, apresentando músicas especiais para Juliana por sugestão dos familiares da jovem. Entre as composições, Água de chuva no mar e Várias Queixas.

A mãe de Juliana Marins, Estela, agradeceu o apoio e o carinho que recebeu de muitas pessoas anônimas.

“Quero também agradecer às pessoas que nos acolheram e que nos abraçaram, aqueles desconhecidos e anônimos. Obrigada a todos que nos enviaram carinho, enviaram mensagens e nos abraçaram de um modo todo especial, porque isso tem nos confortado. Ouvi falar que essa família não chora. A gente chora, mas a gente tem um conforto muito grande, porque temos um Deus que segura a nossa mão e que também foi o Deus que segurou a mão da Juliana”, explicou.

O corpo de Juliana Marins foi enterrado na sexta-feira passada (4), no Cemitério Parque da Colina, em Niterói.