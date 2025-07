Youtuber "invade" Área 51 e diz que nunca ficou tão perto da morte

Objetivo do influenciador era descobrir se a Área 51 era tão estranha quanto dizem

(Reprodução)

O youtuber espanhol Carlos Cruz documentou no seu canal do YouTube a experiência de visitar a Área 51, base militar dos Estados Unidos que acumula histórias misteriosas e teorias conspiratórias. O objetivo do influenciador era descobrir se o lugar era realmente tão estranho quanto dizem.

Para começar, Carlos viajou até Las Vegas e, de lá, pediu indicações para chegar ao vilarejo mais próximo, já que a localização da base não aparece claramente nos mapas.