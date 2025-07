Rede CT inicia mentoria para capacitar projetos esportivos para a Lei de Incentivo ao Esporte

Nordeste responde por 38% das OSCs selecionadas para mentoria (Rede CT/divulgação)

Focada em facilitar acesso à Lei de Incentivo ao Esporte, a Rede CT deu início ao processo de mentoria para captação de recursos da Lei de Incentivo ao Esporte (LIE). Em 2025, a instituição selecionou 350 Organizações da Sociedade Civil (OSCs) das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste para a capacitação gratuita, das quais 120 foram incluídas na fase de mentoria, isto é, de apoio direto na elaboração de projetos sociais esportivos.

Nessa fase da capacitação, as instituições contempladas recebem acompanhamento técnico próximo e personalizado, desde a estruturação das propostas até a preparação para apresentá-las a potenciais patrocinadores.

Esse apoio é dividido em duas frentes complementares. Na Elaboração, as OSCs recebem orientação para montar seus projetos de acordo com os critérios da LIE. Por sua vez, a Captação ensina as equipes a comunicar suas iniciativas de forma estratégica, com foco em atrair patrocinadores, produzir materiais de divulgação e identificar oportunidades no mercado.

“A mentoria é onde o projeto começa a virar realidade. A gente vê as ideias ganharem forma e se tornarem propostas com potencial real de transformar vidas por meio do esporte”, afirma Gigi Favacho, gerente de projeto da Rede CT.

Em 2025, uma das organizações contempladas pela mentoria foi a Associação dos Esportes Radicais (AERA), sediada em Aquiraz, a 30 km de Fortaleza, capital do Ceará. Através da capacitação, a instituição já conseguiu captar R$ 180 mil de um projeto aprovado com recurso total de R$ 338 mil.

“Atendemos cerca de 150 pessoas, com o objetivo de tirar crianças e adolescentes da ociosidade. A mentoria nos abriu um leque de conhecimentos que está nos ajudando a agir de uma nova forma e a buscar soluções e alternativas para a instituição”, diz o diretor da AERA, Célio Rocha.

Diversidade

As mentorias têm duração de cerca de 40 horas de consultoria com especialistas do terceiro setor. Em 2025, o Nordeste responde por 38% das OSCs selecionados, sendo 26% delas oriundas do Centro-Oeste e outras 14% provenientes do Norte.

A seleção levou em conta critérios como estrutura institucional, engajamento durante a capacitação, diversidade territorial e relevância do impacto social. Segundo a Rede CT, as organizações participantes atuam em contextos diversos e atendem públicos plurais — crianças, adolescentes, jovens, mulheres, idosos, pessoas com deficiência, população negra, LGBTQIAPN+, povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pessoas em situação de rua ou em privação de liberdade, imigrantes e refugiados.

Ao todo, mais de 300 mil pessoas são beneficiadas por essas iniciativas, distribuídas em 94 municípios.

Essa diversidade também se reflete nas modalidades esportivas apoiadas: futebol, futsal, capoeira, vôlei, jiu-jitsu, atletismo, judô, karatê, basquete e práticas multiesportivas estão entre as mais presentes — todas com forte caráter formativo e de inclusão social em territórios de alta vulnerabilidade.

Sobre a Rede CT



O projeto Rede CT – Capacitação e Transformação é uma iniciativa do Instituto Futebol de Rua e da Rede Igapó, com patrocínio do Itaú e da B3, a bolsa de valores brasileira. Seu objetivo é o de descentralizar o acesso aos recursos da LIAE a partir da capacitação de OSCs com projetos sociais esportivos nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Em seus dois anos de atuação, a Rede já capacitou 665 OSCs, impactando 478 mil pessoas em 238 municípios localizados nos 20 estados das regiões contempladas pela iniciativa. Até o momento, 152 projetos elaborados com o apoio da instituição já foram submetidos à LIE, somando um montante de R$ 70 milhões de reais em potencial de captação de recursos para transformar vidas através do esporte.