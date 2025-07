Após queda de balão, empresa volta a oferecer voos em SP sem aval

Envolvida no acidente que matou uma mulher em Capela do Alto, a Aventurar foi denunciada pela Prefeitura de Boituva depois de monitoramento

Uma turista morreu após um balão cair, em 15 de junho, na cidade de Capela do Alto (Polícia Militar/Divulgação)

A empresa de balonismo Aventurar, envolvida no acidente que matou uma mulher em Capela do Alto, no interior de São Paulo, voltou a oferecer voos. No entanto, não tem autorização legal para a atividade.

A prática foi denunciada pela Prefeitura de Boituva, nessa terça-feira (2/7). Após monitoramento nas redes sociais identificar a promoção de novos passeios, a administração municipal adotou “providências formais e rigorosas” contra a atuação irregular no município.

“A empresa Aventurar não possui inscrição municipal e não detém autorização oficial para operar atividades aéreas em Boituva”, informou.



