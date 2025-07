Lula minimiza crise com o Congresso: "Bom para a gente sentar à mesa"

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) minimizou as recentes tensões com o Congresso Nacional, causadas pelo decreto que aumentou alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Em discurso no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (4/7), o presidente afirmou que, “quando tem uma divergência, é bom para a gente sentar à mesa, conversar e resolver”.

“Parece que tem uma guerra entre o governo e o Congresso. Eu sou muito agradecido à relação que tenho com o Congresso. O Congresso aprovou 99% das coisas que mandamos. Quando tem uma divergência, é bom para a gente sentar à mesa, conversar e resolver”, destacou o titular do Planalto.



O presidente participou do anúncio de investimentos da Petrobras no setor de refino e petroquímico do Rio de Janeiro, no valor de R$ 33 bilhões.

