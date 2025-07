Voo com novos brasileiros repatriados dos EUA chega ao Brasil

Voo com novos brasileiros repatriados dos EUA chega ao Ceará (Reprodução/GOV BR e FAB)

O Ministério dos Direitos Humanos (MDH) informou que um novo voo com 121 pessoas repatriadas dos EUA chegou ao Brasil na manhã desta sexta-feira (4/7). O grupo desembarcou no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza (CE), às 8h.

De acordo com o ministério, a recepção dos brasileiros contou com uma estrutura de acolhimento humanizado, que inclui atendimento médico e psicológico, alimentação, kits de higiene pessoal e apoio psicossocial, para garantir dignidade aos cidadãos.

A acolhida é organizada pelo MDHC em parceria com a Organização Internacional para as Migrações (OIM) e o governo do Ceará.

