Balão cai em Santa Catarina e deixa ao oito quatro mortos

Um balão de ar quente com cerca de 22 pessoas caiu em Praia Grande (SC). O Corpo de Bombeiros atua no local

Acidente de balão deixou mortos em Santa Catarina (Foto: Reprodução)

Um vídeo publicado na internet mostra o momento em que um balão com cerca de 22 pessoas pega fogo e cai, em Santa Catarina, na manhã deste sábado (21/6). Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros Militar local, pelo menos oito pessoas morreram.

O passeio ocorreu em Praia Grande, situada no extremo sul de Santa Catarina. O local é conhecido como a “Capital dos Cânions” e também como a “Capital do Balonismo”.

O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina atua no caso junto ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para atender a ocorrência. Além dos feridos no balão, as primeiras informações dão conta de que a queda ocorreu ao lado de um posto de saúde.

Leia a matéria no portal Metrópoles.