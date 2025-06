Esportes Gaming Brasil investe ainda mais na cultura organizacional

Contratações estratégicas, benefícios ampliados e ambiente colaborativo marcam o primeiro semestre de 2025 que contou com a chegada do selo GPTW

Sophia Serak, Diretora de Pessoas do Grupo reafirma a responsabilidade da empresa em investir nas pessoas e proporcionar um ambiente de desenvolvimento constante. (Divulgação)

Em ritmo de expansão no setor de apostas esportivas e cassino, o Grupo Esportes Gaming Brasil, responsável pelas marcas Esportes da Sorte e Onabet, tem consolidado sua cultura organizacional por meio de iniciativas focadas em pessoas, bem-estar e desenvolvimento.

Com cerca de 600 colaboradores, a empresa investe em ações alinhadas aos seus valores corporativos — colaboração, foco no cliente, compromisso com resultados, evolução constante e conhecimento do negócio.

O trabalho contínuo rendeu na última semana o selo Great Place to Work (GPTW). A certificação – referência global em gestão de pessoas e clima organizacional – reconhece a companhia por promover um ambiente positivo, com iniciativas de desenvolvimento, bem-estar e inclusão. A pesquisa GPTW avalia a percepção dos funcionários em cinco pilares – credibilidade, respeito, imparcialidade, orgulho e camaradagem.

“Acreditamos que crescer com responsabilidade exige investir nas pessoas, proporcionando um ambiente de cuidado genuíno com oportunidades de desenvolvimento constante”, afirma Sophia Serak, diretora de Pessoas do grupo.

“Desde o início das empresas do grupo, cuidar das pessoas sempre foi uma parte essencial da nossa cultura. Nos últimos meses, temos direcionado ainda mais esforços para fortalecer os nossos valores, acompanhando o ritmo acelerado do nosso crescimento sem jamais perder o olhar humano. A chegada do selo GPTW confirma o correto caminho em que estamos seguindo”, comenta a executiva.

Entre os avanços mais recentes, estão as contratações estratégicas que fortalecem ainda mais a liderança e a governança da companhia, como a chegada de Hugo Baungartner que assumiu a função de diretor executivo de Relações Institucionais e Parcerias Estratégicas da Esportes Gaming Brasil, com o objetivo de apoiar a expansão da marca e o fortalecimento das conexões institucionais.

A entrada de Hugo e de outras lideranças integra um processo seletivo mais estruturado, rigoroso e alinhado à cultura e aos objetivos estratégicos do grupo.Além da formação de novos times, a empresa investe de forma consistente no bem-estar físico, emocional e financeiro do time, oferecendo uma estrutura completa de benefícios.

Entre os destaques, estão o plano de saúde e odontológico, que também contempla até dois dependentes de até 18 anos; o acesso gratuito a duas sessões mensais com psicólogo e nutricionista; e o incentivo à prática de atividades físicas por meio do Wellhub, extensivo a familiares.

Além disso, os profissionais têm acesso a descontos em farmácias e na conta de energia, entre outros apoios no dia a dia. Tudo isso reforça o compromisso da empresa em valorizar e cuidar das pessoas que fazem seu crescimento acontecer.

Engajamento, ética e desenvolvimento

Para fortalecer o engajamento e a conexão entre equipes, o Grupo promoveu, ao longo do primeiro semestre, ações que valorizam a diversidade e o trabalho colaborativo. Destaque para a roda de conversa no Dia Internacional da Mulher e a Festa de São João, que aconteceram para integrar ainda mais os times.

A empresa também lançou em junho, o Programa Jogo Responsável: Aprender para Proteger, voltado à capacitação sobre Jogo Responsável. A iniciativa contou com a participação presencial da Empresa Brasileira de Apoio ao Compulsivo (EBAC) e do Instituto de Apoio ao Apostador (IAA).

O projeto reforça o compromisso da companhia com o desenvolvimento constante e a responsabilidade no setor em que atua. Na área de compliance, além da contratação da nova gerente de compliance Ana Carolina Maçães, a companhia lançou o Canal de Ética e ainda no mês de junho irá lançar o Código de Ética.

Para complementar essas ações, está previsto para ainda este mês o lançamento do Canal de Acolhimento, voltado ao suporte emocional dos colaboradores. Com funcionamento 24h e atendimento por psicólogos capacitados, o canal será uma ferramenta importante para acolhimento e escuta ativa, alinhada à NR-1.

Essas iniciativas reforçam a missão do grupo: “Oferecer experiências excepcionais, unindo diversão, segurança e excelência no atendimento. Crescemos investindo no desenvolvimento da nossa equipe, movida por energia, inteligência e integridade para gerar valor duradouro aos nossos clientes”, finaliza a executiva.