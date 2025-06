Vídeo: desembargador diz que há "epidemia" de autistas e critica médicos

O desembargador criticou a decisão que determinava 25% do rendimento do pai como valor da pensão

Desembargador Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) (Reprodução)

Durante o julgamento de um recurso sobre pensão alimentícia para uma criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o desembargador Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), afirmou que há uma “epidemia de diagnóstico de transtorno de aparência autista”. Segundo ele, a situação virou “mina de enriquecimento” para médicos e clínicas.



A sessão ocorreu em 27 de maio, durante análise do pedido da mãe para aumentar o valor da pensão, fixada em 25% na remuneração do pai. No entanto, o magistrado disse que já era “o maior valor” fixada pelo tribunal, em termos percentuais. Ele comparou a pensão a um tributo e alegou que valores mais altos podem prejudicas os genitores.

“Chega um ponto que começa a trazer prejuízo. É quando a criança deixa de ser filho e passa a ser um transtorno, inviabilizando a vida do pai”, declarou”.

A lamentável posição de um desembargador em defesa contra o valor da pensão do filho com autismo.



Defendeu o pai e ainda considerou vitimismo o direito da mãe. pic.twitter.com/mJLzmspSBc — Jojô Pancada (@jojopancada) June 6, 2025



