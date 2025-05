Polícia Federal deflagra 8ª fase da Operação Sisamnes

Brasília (DF), 22/02/2024, Fachada do Prédio da Polícia Federal em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (29/5), a 8ª fase da Operação Sisamnes com o objetivo de aprofundar a investigação em relação aos crimes de corrupção judiciária e lavagem de dinheiro.

Segundo as investigações, foi identificado um esquema de lavagem de dinheiro, montado para dissimular pagamentos milionários de “propinas” em troca de decisões judiciais proferidas por magistrado vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado do Estado de Mato Grosso.

Assim, por determinação do Supremo Tribunal Federal, são cumpridos três mandados de busca e apreensão nos estados de Mato Grosso, ordem de afastamento das funções públicas do magistrado, além do sequestro de bens e valores no montante aproximado de 30 milhões de reais e a proibição de sair do país, recolhendo seu passaporte.