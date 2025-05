Mano Menezes é liberado de jogo após morte de familiares em acidente

Acidente no interior do RS mata dois enteados da filha do técnico; velório será neste domingo (18)

Mano Menezes é liberado de jogo do Grêmio contra o São Paulo após tragédia familiar/Max Fanzoi/AGIF

Arthur Dumoncel, de 9 anos, e Maria Sophia Dumoncel, de 16, enteados da filha do técnico Mano Menezes, morreram em um acidente na BR-293, em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. As duas vítimas eram filhos do genro do treinador.

O carro em que eles estavam saiu da pista e capotou no km 303 da rodovia. Um homem de 42 anos, cuja identidade ainda não foi confirmada, também estava no veículo. Ele chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Por causa da tragédia, Mano Menezes não comandará o Grêmio na partida contra o São Paulo, neste sábado (17), pelo Campeonato Brasileiro. Liberado pela diretoria, o treinador retorna a Porto Alegre para acompanhar a família e os atos fúnebres. O auxiliar técnico Sidnei Lobo assume a equipe no jogo, enquanto James Freitas segue para São Paulo para integrar a comissão técnica.

Outras duas pessoas seguem internadas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI): o motorista do carro, de 29 anos, e um passageiro de 23, ambos naturais de Dom Pedrito.

O velório de Arthur e Maria Sophia será realizado na Capela Municipal de Dom Pedrito. O sepultamento está previsto para ocorrer neste domingo (18), às 16h, no Cemitério Santa Rita, em Santa Maria, segundo publicação feita por Camila Menezes, filha de Mano, nas redes sociais.

Nas redes sociais, o Grêmio prestou condolências ao treinador e estendeu solidariedade à mãe das crianças, Mirela Gomez da Costa, filha de Mano Menezes.