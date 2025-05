Trump diz que falará por telefone com Putin e Zelensky sobre a guerra nesta segunda-feira (19) e espera que a ligação seja produtiva/ AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (17/5) que conversará, por telefone, com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. A ligação está marcada para segunda-feira (19/5), às 10h. Segundo o presidente norte-americano, “o tema da conversa será o fim do banho de sangue”.

“Na segunda-feira, às 10h, falarei com o presidente Vladimir Putin, da Rússia. O tema da ligação será o fim do ‘banho de sangue’ que está matando, em média, mais de 5 mil soldados russos e ucranianos por semana, e o comércio. Em seguida, falarei com o presidente Zelensky, da Ucrânia, e, com ele, vários membros da OTAN”, publicou Trump na rede Truth Social.

Trump também afirmou esperar que “seja um dia produtivo, que haja um cessar-fogo e que essa guerra tão violenta, uma guerra que nunca deveria ter acontecido, termine”.

