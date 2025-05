Peão é arrastado por touro em rodeio no interior de São Paulo

O jovem está internado em um hospital de Hortolândia/Foto: Reprodução/Redes sociais

Um peão de 20 anos está internado em um hospital de Hortolândia, no interior de São Paulo, após ser arrastado e pisoteado por um touro.

Um vídeo gravado da arquibancada mostra que o pé do jovem ficou enroscado no arreio, o equipamento de montaria amarrado ao animal. A fivela ficou presa no touro, que continuou saltando pela arena da Festa do Peão de Hortolândia.

O peão ficou inconsciente após ser pisoteado pelo animal. Equipes médicas de prontidão prestaram os primeiros socorros ainda na arena.

