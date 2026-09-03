Presidente Lula e Janja recebem Leonardo DiCaprio no Palácio do Planalto

De acordo com o presidente Lula, ele e DiCaprio discutiram iniciativas para fortalecer a bioeconomia e gerar renda sem ampliar a degradação ambiental

O presidente Lula e sua esposa, a primeira-dama Janja Silva, receberam Leonardo DiCaprio no Palácio do Planalto na última quarta-feira (2). (Reprodução/Redes Sociais.)

O presidente Lula e sua esposa, a primeira-dama Janja Silva, receberam, na última quarta-feira (2), o astro de Hollywood Leonardo DiCaprio, no Palácio do Planalto, em Brasília. O ator e ativista esteve no país como representante da ONG Re:wild, da qual é fundador, para uma conversa sobre mudanças climáticas, preservação da biodiversidade e proteção dos povos originários da Amazônia.

De acordo com o petista, durante o encontro, que durou cerca de 40 minutos, foram discutidas iniciativas para fortalecer a bioeconomia e gerar renda sem ampliar a degradação ambiental.

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"Destaquei que o Brasil tem a matriz energética mais limpa do mundo. (...) Di Caprio contou como conheceu o Xingu, há 25 anos, relatou a amizade com o cacique Raoni e falou do trabalho de sua organização em defesa da proteção dos territórios indígenas e das florestas no Brasil – em parceria com o governo federal -, além de ações na África e na Ásia. Parabenizei Di Caprio pelo seu compromisso com a causa ambiental e indígena", comentou o mandatário em uma publicação no seu perfil oficial do Instagram.







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