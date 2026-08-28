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Bebê a bordo

Maju Coutinho anuncia gravidez do primeiro filho: "Show da vida"

O anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira (28), com fotos em que Maju Coutinho aparece ao lado do marido segurando uma roupinha de bebê

Diario de Pernambuco

Publicado: 28/08/2026 às 13:08

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Maju apresentará o telejornal no dia 10 de junho. Foto: Globo/Divulgação/

Maju apresentará o telejornal no dia 10 de junho. Foto: Globo/Divulgação ()

Aos 48 anos, a jornalista Maju Coutinho, apresentadora do Fantástico, programa dominical da TV Globo, anunciou que está grávida do primeiro filho. O bebê se chamará Malik e é fruto do relacionamento da apresentadora do Fantástico com o artista visual Agostinho Paulo Moura.

O anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira (28), com fotos em que ela aparece ao lado do marido segurando uma roupinha de bebê. No post, ela celebrou a chegada do filho e a experiência de viver a maternidade pela primeira vez.

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“Mãe de primeira viagem e pai de terceira viagem embarcando no show da vida particular”, escreveu a jornalista. Na sequência, deu as boas-vindas ao bebê citando a música Boas-Vindas, de Caetano Veloso e Gilberto Gil.

Malik será o primeiro filho de Maju. Agostinho Paulo Moura, com quem a apresentadora é casada, já é pai de outros dois filhos. 


Fantástico , globo , Maju , Maju Coutinho , PRIMEIRO FILHO , Show da vida , Tv
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