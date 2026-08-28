Ministra Maria Marluce Caldas Bezerra será homenageada pelo TJPE e TRE-PE
Publicado: 28/08/2026 às 07:50
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O Tribunal de Justiça de Pernambuco e o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco realizam, nesta segunda-feira (31), às 11h, uma sessão solene conjunta em homenagem à ministra Maria Marluce Caldas Bezerra, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Materialde referência geográfica
Na ocasião, ela receberá o Grão-Colar da Distinção da Medalha do Mérito Judiciário Desembargador Joaquim Nunes Machado, concedido pelo TJPE, e a Medalha do Mérito Eleitoral Frei Caneca, do TRE-PE.
O evento será realizado na sede do TRE-PE e conduzido pelos presidentes das duas instituições: o desembargador Francisco Bandeira de Mello, do TJPE, e o desembargador Fernando Cerqueira Norberto dos Santos, do TRE-PE.