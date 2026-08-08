Espaço de Cultura Pop reúne mais de 50 atrações musicais e desfiles de cosplay no Grande Recife

Jessica Campos, vencedora do WCs cosplay Jo do anime 'Burts'. Foto: Eduardo Portas/Divulgação ()

A cultura geek terá espaço próprio na edição 2026 da Recife Fashion Kids. Entre os dias 12 e 16 de agosto, o Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda, recebe a Feira Geek Power-Kon, estrutura dedicada ao segmento dentro da programação do evento infantil Recife Fashion Kids.

Com diversas atrações para o público infantojuvenil e espaços exclusivos destinados aos pais, a feira contará com mais de 10 estandes de empreendedores e marcas do universo geek, além de um palco central com mais de 50 atrações ao longo dos cinco dias. Vinis, bottons e diversos itens colecionáveis serão alguns dos produtos que estarão à venda.

A programação terá ainda atividades no palco central, com desfiles de cosplay, espetáculos musicais, apresentações e outras atrações ligadas ao universo geek e à cultura pop. Ao longo dos cinco dias, a proposta é criar um espaço de convivência e entretenimento para crianças, jovens, adultos e famílias.

“A ideia é levar o universo geek para dentro de um evento que já reúne um público familiar e infantil muito forte. É uma oportunidade para os expositores apresentarem seus produtos para novos consumidores, sem deixar de atender quem já acompanha o mercado e participa das nossas ações”, afirma o produtor do selo Power-Kon Kelmer Luciano.