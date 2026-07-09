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Recife recebe a 12ª edição do Festival Pintando o 7

O evento reúne espetáculos de teatro e dança, oficinas e ações formativas voltadas para crianças, famílias, educadores e artistas, com grupos de Pernambuco, Rio Grande do Norte, São Paulo e Rio de Janeiro.

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Publicado: 09/07/2026 às 12:13