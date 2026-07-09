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Recife recebe a 12ª edição do Festival Pintando o 7
O evento reúne espetáculos de teatro e dança, oficinas e ações formativas voltadas para crianças, famílias, educadores e artistas, com grupos de Pernambuco, Rio Grande do Norte, São Paulo e Rio de Janeiro.
Publicado: 09/07/2026 às 12:13
Festival Pintando o 7 (Quatro Luas/ Morgana Karjara)
A Caixa Cultural Recife recebe, a partir desta sexta-feira (10) até o dia 26, a 12ª edição do Festival Pintando o 7 – Atividades Culturais para Família.
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