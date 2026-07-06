Recife recebe musical que celebra os 80 anos de Alceu Valença

Depois de estrear no Rio de Janeiro, Anunciação – O musical de Alceu Valença desembarca no Recife para uma temporada entre os dias 2 e 6 de setembro

Alceu Valença celebra oito décadas de vida em 2026 (Foto: Leo Aversa/Divulgação)

Depois de estrear no Rio de Janeiro, Anunciação – O musical de Alceu Valença desembarca no Recife para uma temporada entre os dias 2 e 6 de setembro, no Teatro do Parque. A montagem celebra os 80 anos do artista pernambucano e transforma sua obra em um espetáculo que une teatro, música e poesia. Os ingressos começam a ser vendidos nesta segunda-feira (6).