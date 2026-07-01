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Jorge Mautner, autor de Maracatu Atômico, lança livro no Paço do Frevo

Autor de Maracatu Atômico, Jorge Mautner estará no Recife no próximo dia 12 de julho para um pocket-show no Paço do Frevo, a partir das 16h

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Publicado: 01/07/2026 às 12:21

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Jorge Mautner recebe cantor Otto em show na Praça do Carmo. Foto: Laís Merini/Divulgação/

Jorge Mautner recebe cantor Otto em show na Praça do Carmo. Foto: Laís Merini/Divulgação ()

Autor de Maracatu Atômico, Jorge Mautner estará no Recife no próximo dia 12 de julho para um pocket-show no Paço do Frevo, a partir das 16h

Jorge Mautne , Paço do Frevo
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