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Faustão é internado em hospital de SP para novo procedimento

Aos 76 anos, Faustão foi internado na manhã desta segunda-feira (25) no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para realizar a retirada de uma sonda gástrica

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Publicado: 25/05/2026 às 12:32

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O transplante cardíaco de Faustão foi realizado no início da tarde desse domingo (27/08)./Reprodução/Redes Sociais

O transplante cardíaco de Faustão foi realizado no início da tarde desse domingo (27/08). (Reprodução/Redes Sociais)

Aos 76 anos, Faustão foi internado na manhã desta segunda-feira (25) no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para realizar a retirada de uma sonda gástrica.

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