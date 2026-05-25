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Faustão é internado em hospital de SP para novo procedimento
Aos 76 anos, Faustão foi internado na manhã desta segunda-feira (25) no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para realizar a retirada de uma sonda gástrica
Publicado: 25/05/2026 às 12:32
O transplante cardíaco de Faustão foi realizado no início da tarde desse domingo (27/08). (Reprodução/Redes Sociais)
Aos 76 anos, Faustão foi internado na manhã desta segunda-feira (25) no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para realizar a retirada de uma sonda gástrica.
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