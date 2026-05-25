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Tadeu Schmidt anuncia morte da mãe, de 92 anos
Morreu, na manhã desta segunda-feira (25), aos 92 anos, Dona Janira, mãe de Tadeu Schmidt
Publicado: 25/05/2026 às 12:28
Tadeu Schmidt e a mãe, Janira (Tadeu Schmidt via Instagram)
Morreu na manhã desta segunda-feira (25), aos 92 anos, Dona Janira, mãe de Tadeu Schmidt. A notícia acontece em um momento delicado para a família, já que há pouco mais de um mês eles também perderam Oscar Schmidt, vítima de uma parada cardiorrespiratória aos 68 anos.
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