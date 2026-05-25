Tadeu Schmidt anuncia morte da mãe, de 92 anos

Tadeu Schmidt e a mãe, Janira (Tadeu Schmidt via Instagram)

Morreu na manhã desta segunda-feira (25), aos 92 anos, Dona Janira, mãe de Tadeu Schmidt. A notícia acontece em um momento delicado para a família, já que há pouco mais de um mês eles também perderam Oscar Schmidt, vítima de uma parada cardiorrespiratória aos 68 anos.