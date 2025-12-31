Passinho do Jamal, Labubu e mais: veja principais trends da web em 2025

Confira principais hits do brega, dancinhas e criadores que se tornaram virais neste ano

Hits do brega, a moda das bag charms, dancinhas improváveis: relembre criadores que se tornaram virais em 2025. (Reprodução/Kwai.)

Músicas virais, bizarrices gastronômicas e dancinhas dominaram os feeds das redes sociais, com memes foram destaques em 2025. Veja a retrospectiva com as principais trends deste ano:



Passinho do Jamal

Eu sempre perco nessa thumb do YouTube do passinho do jamal pic.twitter.com/0Ox6k7MLVA — syredu (@prodsyredu) December 12, 2025

Fenômeno nas redes sociais, o “Passinho do Jamal” foi uma das danças mais reproduzidas de 2025 nas redes sociais. A coreografia nasceu a partir da criatividade de Jamal da Capital (25) e Eo Chapa (21), amigos de infância da comunidade de Santo Amaro, no Recife (PE), e viralizou ao som de “Toma Botada”, música do cantor MC Rogê, um dos destaques do brega funk no ano.

Com o famoso movimento do “dois pra lá, dois pra cá” e as mãos acompanhando o ritmo, o passinho rapidamente ganhou os feeds, extrapolou as fronteiras dos aplicativos, figurando entre as faixas mais ouvidas do país e se tornando uma das músicas mais associadas a trends no ano.

No Kwai, por exemplo, a dança se multiplicou em diferentes formatos: virou desafio, brincadeira em família, vídeo de rua, conteúdo de marcas e trilha sonora de festas pelo Brasil.



O brega cada vez mais pop

Cantora Laércia Dantas viraliza com o bordão “Garçom, tem Pitú?” e ganha quase 100 mil ouvintes no Spotify. pic.twitter.com/qTW17holm3 — ACERVO (@AcervoCharts) October 27, 2025

Entre as trilhas sonoras que marcaram 2025, o arrocha e o brega conquistaram protagonismo. Nesse cenário, um hit em especial mobilizou tanto anônimos quanto celebridades: a interpretação espontânea de “Onde Anda Meu Amor”, sucesso do brega na década de 2010, feita pela cantora Laércia Dantas, de Picos (Piauí).

Gravado de forma simples, com Laércia ao teclado, o vídeo viralizou rapidamente e transformou o bordão “Garçom, tem Pitú?” em um fenômeno popular, impulsionando a artista ao reconhecimento nacional.

Patixa, a rainha do Amazonas

acabei de encontrar a patixa na saída do amazonas shopping e citei esse meme dela



pic.twitter.com/SI4NENuRzq — egocêntrico, gatinho e pilantra (@jaotasty) December 31, 2025

Entre os criadores que mais marcaram 2025, a influenciadora Patixa se destacou como uma das personalidades que mais mobilizaram as plataformas e repercutiram nas redes sociais. Criada em Manaus (Amazonas), Patixa conquistou o público com seu carisma contagiante, espontaneidade e reações genuínas, transformando suas aparições em momentos icônicos e geradores de memes.

Sua trajetória ganhou projeção nacional após participar do reality show digital Rancho do Maia, idealizado por Carlinhos Maia e patrocinado pelo Kwai, onde sua autenticidade e convivência com outros influenciadores reforçaram a vibe de celebração de criadores de vida real e conteúdo sem filtros que ressoa com a comunidade online –ela também brilhou e esbanjou carisma no tapete laranja do Prêmio Kwai 2025. Pessoa com síndrome de Down, Patixa ampliou sua representatividade e conexão com públicos diversos.

Food trends: morango do amor e mais

O que marcou mais 2025?



Morango do amor

Show do Coldplay

Trump e Putin

Labubu

Alexandre de Moraes vs Musk e Trump

Ozempic e Monjaro pic.twitter.com/D2t2WDgPew — Gui Zanin, CFA (@gui_zanin_) December 29, 2025

No cardápio das food trends de 2025, o grande protagonista foi o morango do amor, uma releitura da clássica maçã do amor, agora com recheio de brigadeiro, que rapidamente dividiu opiniões entre fãs e haters e, justamente por isso, tornou-se um fenômeno viral.

A receita tomou conta das timelines e abriu espaço para releituras criativas e inusitadas, como a cupuaçu do amor e até versões improváveis como picanha e coxinha do amor.

Labubu

Outro destaque de 2025 foi a explosão dos “bag charms”, os populares chaveiros e mini bonecos pendurados em bolsas e mochilas que se consolidaram como uma das principais tendências do universo fashion nas redes sociais. Conteúdos de coleção, customização e unboxing impulsionaram o interesse pelos acessórios, transformando os penduricalhos em verdadeiros protagonistas de estilo.