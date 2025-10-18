° / °
Famosa por registros de grandes nomes da MPB, Thereza Eugênia relembra história com a fotografia

Thereza Eugênia capturou de perto momentos da intimidade de Caetano, Bethânia, Gal e tantos grandes nomes da música brasileira

Publicado: 18/10/2025 às 09:03

Thereza Eugênia relembra história com a fotografia/Divulgação

Imagina ver, conviver e capturar de perto momentos da intimidade de Caetano, Bethânia, Gal e tantos grandes nomes da música brasileira no auge histórico de suas vidas. Isso é apenas o começo da história de um dos mais importantes nomes da fotografia brasileira. Nascida no município baiano de Serrinha e formada em Enfermagem pela Universidade Federal da Bahia, Thereza Eugênia, hoje com 85 anos de idade e incrivelmente ativa, sabia desde cedo que os cliques fariam parte de toda a sua vida, só talvez não soubesse que fariam parte também da de tantas outras pessoas que ganharam algumas de suas mais icônicas fotos.

fotografia , historia , thereza eugênia
X