Raquel Lyra e Álvaro Porto se entendem sobre 20% de remanejamento a pedido dos prefeitos

A reunião na Alepe teve participação de deputados governistas e da oposição.

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), e o presidente da Alepe, Álvaro Porto (PSDB). (Fotos: Rafael Vieira/DP Foto)

A reunião dos prefeitos com o presidente da Assembleia Legislativa, Álvaro Porto (MDB), no início da tarde desta quarta-feira (22), serviu para o deputado e a governadora Raquel Lyra (PSD) chegarem ao entendimento sobre o percentual de remanejamento do orçamento. Álvaro ligou para Raquel e disse que se ela enviar ainda hoje outro projeto estabelecendo o índice de 20%, colocará na pauta de amanhã.

A reunião na Alepe teve participação de deputados governistas e da oposição. Em seguida, os prefeitos e parlamentares seguem para o Palácio do Campo das Princesas para acertar os detalhes do projeto.

O grupo de prefeitos foi liderado pelo presidente da Amupe, Pedro Freitas (PP), que ficou satisfeito com o resultado. “Álvaro Porto ligou para Raquel Lyra e disse que a governadora enviasse o projeto para ser aprovado. O importante é que tudo avançou na base do diálogo”, salientou Freitas ao Blog Dantas Barreto.