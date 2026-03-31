Reitor da UFPE retira pré-candidatura de governador pela Rede

Reitor da UFPE, Alfredo Gomes (Divulgação)

O reitor da UFPE, Alfredo Gomes, desistiu de se candidatar ao Governo de Pernambuco, nesta terça-feira (31). Ele é filiado à Rede Sustentabilidade e vinha sendo incentivado pelo grupo ligado ao deputado federal Túlio Gadêlha. Porém na federação partidária que a Rede integra já tem outro pré-candidato a governador pelo Psol, o ex-vereador Ivan Moraes.

O comunicado de Alfredo aconteceu durante a sua participação no evento que relembra os impactos da ditadura militar no Brasil e nas universidades, realizado na UFPE. Ele disse que continuará à frente da universidade.

“Minha trincheira é a universidade pública. E não é uma escolha qualquer. É uma escolha política, ética e civilizatória”, salientou Alfredo Gomes. “Seguir à frente da Universidade Federal de Pernambuco é a maior honraria da minha vida profissional. Não há missão mais nobre do que servir à educação pública”, acrescentou.

O professor Alfredo disse ter anunciado a pré-candidatura ao Governo por ter sido lembrado em diferentes setores da sociedade pernambucana como uma alternativa para o debate político estadual. Ressaltou, inclusive, que uma eventual candidatura teria relevância ao colocar a educação no centro das discussões públicas. No entanto, ponderou que sua contribuição mais urgente e necessária, neste momento histórico, está na condução da UFPE e no fortalecimento da educação pública.