Eduardo Moura aciona Comissão de Ética contra Chico Kiko após denúncia sobre "Chifrinho"

A vereadora Natália de Menudo pediu vistas do caso, o que adia a definição sobre a admissibilidade da denúncia. Após a devolução do processo ao colegiado, será escolhido um relator

Recife, PE, 17/11/2025 - PROTESTO CARROCEIROS - Na tarde desta segunda-feira(17), carroceiros realizaram protestos na região central do Recife(PE). Vereador do Recife, Eduardo Moura. ( Rafael Vieira)

A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara do Recife passou a analisar três novos processos administrativos envolvendo vereadores da Casa. Entre eles, está uma denúncia apresentada pelo vereador Eduardo Moura (Novo) contra o vereador Chico Kiko (PSB), o mesmo parlamentar que havia denunciado Moura anteriormente no caso conhecido como “chifrinho”.

O processo de número 590/2026 ainda não teve relator designado. Durante reunião realizada na quarta-feira (11), a vereadora Natália de Menudo (PSB) pediu vistas do caso, o que adia a definição sobre a admissibilidade da denúncia. Após a devolução do processo ao colegiado, será escolhido um relator responsável por emitir parecer recomendando ou não a abertura de investigação disciplinar.

A denúncia apresentada por Eduardo Moura ocorre após os embates recentes entre os dois parlamentares. Chico Kiko é o autor do processo que acusa Moura de quebra de decoro parlamentar, relacionado à divulgação de conteúdo nas redes sociais envolvendo o chamado “chifrinho”. Esse caso já teve a admissibilidade aprovada pela comissão e será analisado por uma subcomissão específica.

Além da denúncia contra Chico Kiko, outros dois processos administrativos chegaram recentemente à Comissão de Ética e ainda aguardam análise sobre a admissibilidade.

Um deles é o processo 766/2026, no qual Eduardo Moura também aparece como denunciante, desta vez contra o vereador Luiz Eustáquio (PSB). O parecer inicial sobre a admissibilidade ficará a cargo do vereador Tadeu Calheiros (MDB).

O terceiro caso é o processo 792/2026, apresentado pelo vereador Alef Collins (PP) contra o vereador Eduardo Mota (PSB). A relatoria do parecer preliminar foi designada ao vereador Felipe Alecrim (Novo).

Nos três casos, a comissão deverá decidir inicialmente se há elementos suficientes para admitir as denúncias. Caso a admissibilidade seja aprovada, serão formadas subcomissões responsáveis por conduzir a investigação e elaborar um parecer final, que poderá sugerir penalidade ou arquivamento.

A próxima reunião da Comissão de Ética está prevista para a quarta-feira (18), quando parte desses processos poderá avançar em sua tramitação.