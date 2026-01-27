"Ninguém está acima da lei", diz Raquel sobre monitoramento de secretário

A governadora de Pernambuco Raquel Lyra (Francisco Silva/ DP foto)

A governadora Raquel Lyra (PSD), garantiu, nesta terça-feira (27), que a Polícia Civil cumpriu o seu papel ao investigar “uma denúncia grave de corrupção”. Ela enfatizou que isso faz parte das funções da Secretaria de Defesa Social (SDS), não importa quem seja o investigado. Raquel se referiu à operação Nova Missão, que apurou , entre os meses de agosto e outubro de 2025, a suspeita de que o secretário de Articulação e Política Social do Recife, Gustavo Monteiro, estava recebendo propina de fornecedores. Porém, nada foi comprovado neste período.

“A polícia recebeu uma denúncia grave de corrupção e fez o seu papel também. Fez seu papel de investigação dentro da legalidade como sempre. Nós somos um Estado, um governo que respeita as leis, que busca trabalhar para garantir a transparência e isonomia. Agora, ninguém está acima da lei. A gente precisa, claro, sempre combater a corrupção e foi isso que a polícia civil fez”, disse Raquel Lyra. A governadora publicou as declarações nas suas redes sociais.

Ontem, o secretário Alessandro Carvalho concedeu entrevista coletiva e garantiu que tudo foi feito de forma legal. Ele relatou que nada foi comprovado contra Gustavo Monteiro e disse que foi aberta uma investigação para apurar o vazamento das mensagens trocadas pela equipe de inteligência da Polícia Civil. Carvalho suspeita de um dos agentes, que já havia sido afastado das funções por repassar informações sobre outro caso.

Desde que a Rede Record revelou o teor da investigação da Polícia Civil, no programa Domingo Espetacular, a governadora Raquel Lyra vem sendo acusada pela oposição de utilizar as forças de segurança para perseguir os adversários políticos.

Hoje, o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) enviou ofício à SDS solicitando informações sobre a investigação.