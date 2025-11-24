José Múcio diz que prisão de Bolsonaro é justiça

José Múcio, ministro da Defesa do Brasil (Foto: Andressa Anholete/Agência Senado)

A prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ocorrida no último sábado (22), foi vista pelo ministro da Defesa, José Múcio, como uma decisão da Justiça. “Isso é justiça. Justiça você pode gostar ou não gostar, mas não discute”, disse Múcio, nesta segunda-feira (24). A mesma opinião foi em relação aos militares condenados pela Primeira Turma do STF por participação na trama do golpe de Estado. “Tem que cumprir”, acrescentou.

Quanto à presença de navios de guerra dos Estados Unidos nos mares do Caribe e da América do Sul para combater o narcotráfico, José Múcio considera como uma situação grave. Segundo ele, há uma preocupação do Governo do Brasil.

“Não é uma coisa boa ter o maior porta-aviões do mundo na sua fronteira, mas não tem nada que nos provoque ainda. Estamos preocupados. O Brasil não é um país preparado para um grande conflito, mas estamos preparados para defender a nossa integridade”, salientou o ministro da Defesa.