Tom de campanha

Prefeito da cidade do Recife, João Campos (PSB) e governadora do Estado, Raquel Lyra (PSD) (Fotos: Rafael Vieira/DP Foto)

O prefeito João Campos (PSB) costuma agradecer quando é lembrado para disputar o Governo de Pernambuco. Cita uma série de ações que vem realizando no Recife, desde 2021, e que isso é reconhecido pela população, não só da Capital, mas também no interior. Porém, ainda não diz que será candidato. Só que já tem discurso afiado para contestar tudo que Raquel Lyra (PSD) fala sobre sua gestão à frente do Estado. Ontem, na entrevista à CBN, João Campos listou perguntas, pondo em dúvida as mudanças propagadas pela governadora. E sempre que tem oportunidade põe o dedo na ferida, ao garantir que em 2026 haverá 18 mil crianças matriculadas em creches no Recife. Enquanto que a governadora vem afirmando que, até o final do próximo ano, cumprirá a promessa das 60 mil vagas. O prefeito, que lidera o PSB em Pernambuco e nacionalmente, também contestou a afirmação de Raquel sobre a situação de caos que encontrou em 2023. Campos disse que o ex-governador Paulo Câmara deixou as finanças equilibradas. Na época, o ex-secretário Alexandre Rabêlo relatou que ficaram R$ 2,9 bilhões no caixa. Logo depois de assumir, Raquel Lyra divulgou que havia apenas R$ 395 milhões. Mas o déficit orçamentário era de R$ 28 milhões e o déficit primário somava R$ 567 milhões. Também informou uma dívida de R$ 950 milhões e que em fevereiro de 2023 quitou R$ 756 milhões de restos a pagar. Como se vê, a disputa de 2026 será repleta de narrativas e caberá aos eleitores escolher quem poderá ditar os rumos de Pernambuco.

PSB e MDB disputam vice

O ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), disse no Canal Livre (Band) que a vice na chapa de Lula (PT) será definida conforme “a circunstância das correlações de forças”. Presidente do PSB, João Campos quer manter Geraldo Alckmin, mas admite o interesse do MDB. Avalia que a divisão dos emedebistas favorece seu partido.

Por que só eu?

Marília Arraes (SD) levantou uma questão pertinente, ao perguntar se só ela poderia ser candidata avulsa ao Senado. E defendeu na Rádio Folha a união de forças da Frente Popular. Quando é incluída nas pesquisas, sempre aparece na liderança, mas é alvo do fogo amigo.

Arrecadação da Rnest

Há uma grande expectativa para que as obras do Trem 2 da Refinaria Abreu e Lima comecem e quando pronta incremente a arrecadação de Pernambuco. Previsão é que represente 10% do ICMS estadual. Ipojuca, que hoje recebe R$ 75 milhões com ISS, poderá ter esse valor dobrado.

MPPE cobra detalhes

O MPPE exige que a Prefeitura de Ribeirão coloque placas com informações detalhadas sobre as obras. Devem constar objeto, empresa contratada, valor, prazo de execução e fonte dos recursos. Também quer detalhes sobre as reformas da Praça Estácio Coimbra, de duas quadras e do alambrado no Campo do Cuscuz.