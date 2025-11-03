Raquel Lyra escolhe Carlos Gil para representar a OAB no TJPE

O advogado Carlos Gil Rodrigues e governadora Raquel Lyra (Hesíodo Góes)

O advogado Carlos Gil Rodrigues foi escolhido pela governadora Raquel Lyra para ocupar a vaga do Quinto Constitucional no Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), para representar a OAB. Ele compôs a lista tríplice eleita pelos desembargadores, na tarde desta segunda-feira (3), com 44 votos. Diana Câmara também obteve 44 e Adriana Caribé, 30.

Os três nomes foram entregues a Raquel pelo presidente do TJPE, Ricardo Paes Barreto, no Palácio do Campo das Princesas. Carlos Gil também participou da reunião e foi comunicado pessoalmente da decisão.

Ao chegar à comemoração dos 200

Anos do Diario de Pernambuco, Raquel Lyra destacou o currículo do futuro desembargador. “Seu currículo e sua trajetória credenciam ele para ocupar o cargo. Já foi desembargador do Tribunal Regional Eleitoral e agora sua nomeação será publicada no Diário Oficial de amanhã, para que, pelos próximos tempos, representar o Poder Judiciário. A única coisa que eu pedi a ele foi que honrasse as melhores tradições dos juristas e do povo pernambucano, respeitando a nossa Constituição, a nossa história e os nossos valores”, relatou.

Presidente do TJPE

A governadora também parabenizou o desembargador Francisco Bandeira de Mello, que hoje também foi eleito presidente do TJPE, para suceder Ricardo Paes Barreto a partir de fevereiro de 2026.

“Ricardo Paes Barreto, ao longo desses últimos anos à frente do Tribunal de Justiça promoveu um momento de fortalecimento da instituição. E doutor Bandeira chega num momento importante, onde a gente tem, inclusive no âmbito da segurança pública, conseguido reduzir criminalidade. A gente abriu hoje o Mês Nacional do Júri, aqui em Pernambuco, e esperamos que continuemos fazendo um bom trabalho de parceria como vem se desenvolvendo ao longo dos últimos anos. É importante dizer que doutor Bandeira é um procurador do estado de carreira, da qual eu também faço parte”, comentou.

Raquel Lyra afirmou que Francisco Bandeira de Mello tem “sensibilidade sobre a construção de políticas públicas, sobre a construção e o papel do estado. “Eu não tenho dúvida nenhuma da sua capacidade de liderar o Poder Judiciário, sabendo obviamente que ninguém faz nada sozinho. Tem toda uma Mesa Diretora e um conjunto de desembargadores que vão ajudá-lo nessa missão”, ressaltou.