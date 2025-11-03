° / °
Eleição no TJPE

O desembargador Francisco Bandeira de Mello deve ser eleito hoje presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) para cumprir mandato de dois anos

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 03/11/2025 às 08:32

Desembargador Francisco Bandeira de Mello deve ser eleito hoje presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) (Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto)

O desembargador Francisco Bandeira de Mello deve ser eleito hoje presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) para cumprir mandato de dois anos.

Pernambuco , política , TJPE
