Eleição no TJPE
O desembargador Francisco Bandeira de Mello deve ser eleito hoje presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) para cumprir mandato de dois anos
Publicado: 03/11/2025 às 08:32
Desembargador Francisco Bandeira de Mello deve ser eleito hoje presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) (Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto)
