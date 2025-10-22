Esse foi o último compromisso de Raquel e sua comitiva na China

Raquel Lyra presta contas a Dilma sobre empréstimo do Brics. Nesta quarta, segue para Dinamarca (Divulgação)

A governadora Raquel Lyra (PSD) se reuniu, nesta quarta-feira (22), com a presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), Dilma Rousseff, para fazer um balanço dos investimentos feitos com o empréstimo de R$ 1,1 bilhão. Os recursos do banco do BRICS estão sendo aplicados no programa Águas de Pernambuco. Esse foi o último compromisso de Raquel e sua comitiva na China. Hoje ela segue para a Dinamarca e o retorno a Pernambuco está marcado para o dia 28.

“No encerramento da nossa primeira parte da missão internacional, na China, encontrei com a presidente do NDB, Dilma Rousseff, para discutir sobre os projetos financiados pelo banco, contratados pela Compesa. Os recursos da ordem de R$ 1,1 bilhão estão sendo investidos na distribuição de água, em saneamento básico e na conclusão de obras de adutoras”, relatou a governadora.

Raquel disse foram apresentados os avanços que temos feito nessa área por meio do Águas de Pernambuco. “Agradeço a Dilma Rousseff por receber nossa comitiva e contribuir com o avanço de importantes obras em Pernambuco”, destacou.