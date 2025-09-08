Tarcísio no ataque

À medida que se aproxima o dia em que a 1ª Turma do STF decidirá o destino do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), eleva o tom em defesa da anistia para quem tramou um golpe de estado

Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) (Foto: Reprodução)

