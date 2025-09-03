A vez de Jair

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sentiu, ontem o clima do julgamento dos primeiros aliados na 1ª Turma do STF. Hoje, será a vez de ele entrar no fogo cruzado

Ex-presidente Jair Bolsonaro / Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes (Fotos: Evaristo Sa e Sergio Lima/AFP)

