A vez de Jair
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sentiu, ontem o clima do julgamento dos primeiros aliados na 1ª Turma do STF. Hoje, será a vez de ele entrar no fogo cruzado
Publicado: 03/09/2025 às 10:32
Ex-presidente Jair Bolsonaro / Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes (Fotos: Evaristo Sa e Sergio Lima/AFP)
