Prefeitura do Recife faz chamamento para construção de habitacionais

A Prefeitura do Recife publicou, no Diário Oficial do Município deste sábado (25), o edital de chamamento público para a construção de mais três conjuntos habitacionais na Comunidade do Bem, situada no bairro da Imbiribeira. Os empreendimentos terão um total de 234 unidades, beneficiando cerca de 1170 moradores, e estão inseridos no programa Minha Casa, Minha Vida-FAR, com investimento federal previsto em torno de R$ 41 milhões. Em agosto, foram iniciadas as obras dos dois primeiros habitacionais na Comunidade do Bem, também pelo MCMV, com 336 apartamentos.

Os três novos conjuntos terão respectivamente, 88, 74 e 72 apartamentos, na tipologia térreo mais um, que foi um pedido dos moradores. A área total dos terrenos chega a 15 mil m2. De acordo com o secretário de Habitação do Recife, Felipe Cury, o chamamento público seleciona as empresas que vão elaborar e aprovar os projetos, licenciar os empreendimentos e executar as obras.

“Estamos garantindo o direito da moradia digna para cada vez mais recifenses em situação de vulnerabilidade. As obras na Comunidade do Bem são especiais porque representam uma completa transformação social para os moradores da área”, afirma o secretário.

Os dois habitacionais já em obras na Comunidade do Bem estão recebendo investimentos de R$ 59,4 milhões, sendo R$ 57,1 milhões da União e R$ 2,3 milhões do Município. Os 336 apartamentos beneficiarão cerca de 1,7 mil pessoas. Os apartamentos terão dois quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e varanda.

O projeto inclui centro comunitário, parquinho, áreas verdes, estacionamento e sistemas de sustentabilidade, como energia solar e pisos drenantes. “Desde junho, começamos a construção de seis habitacionais e temos vários projetos inscritos junto ao Governo Federal para fazer muito mais”, destaca Cury.

Os habitacionais fazem parte de um conjunto de investimentos da Prefeitura do Recife na Comunidade do Bem, que chega a mais de R$ 100 milhões em áreas como infraestrutura, saúde e habitação.

A Comunidade do Bem também está recebendo um pacote de obras de urbanização de R$ 34 milhões, com saneamento, drenagem, pavimentação de 32 ruas e parque linear na margem do Rio Jordão.