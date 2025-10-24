Ricardo Paes Barreto assume Governo de Pernambuco com agenda cheia

Paes Barreto inicia a agenda às 10h, vistoriando as obras da PE-061, na Mata Sul, depois irá às PEs 60 e 73, na mesma região (Marina Torres/DP)

O desembargador Ricardo Paes Barreto assumiu o Governo de Pernambuco, nesta sexta-feira (24), e ficará no cargo até a próxima quarta (29), quando a governadora Raquel Lyra (PSD) reassumirá, após passar duas em viagem na China e Dinamarca. Apesar de ser um período de fim de semana e com feriado do Dia do Servidor Público, Paes Barreto terá uma agenda intensa de vistoria de obras e a entrega de uma Cozinha Comunitária em Nazaré da Mata.

Neste sábado, Paes Barreto inicia a agenda às 10h, vistoriando as obras da PE-061, na Mata Sul, depois irá às PEs 60 e 73, na mesma região. Os municípios de Garanhuns e Caruaru estão no roteiro dos próximos dias.

A transmissão do cargo foi feita pela vice-governadora Priscila Krause (PSD), no Palácio do Campo das Princesas. Ela terá uma agenda de trabalho na Argentina, por isso o presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco assumiu a gestão estadual. O presidente da Assembleia Legislativa, Álvaro Porto (PSDB), também está fora do País. Nesse período, o vice-presidente do TJPE, Fausto Campos, substitui Paes Barreto na presidência.

Paes Barreto visitará as obras da maternidade de Garanhuns, serviços que o Estado vem implementando em Caruaru e vai inaugurar a Cozinha Comunitária de Nazaré da Mata, que é um dos principais símbolos do Governo Raquel Lyra em parceria com as prefeituras. Atualmente, são mais de 230 unidades em Pernambuco.

“Assumo o Governo do Estado de Pernambuco com um orgulho enorme no peito. Mas isso eu registro, é a democracia que viabiliza com que a gente substitua um pelo outro e as coisas continuem firmes e fortes. Saiu a governadora Raquel, assumiu a governadora da Priscila. E agora, nesse mesmo caminho assumo eu, por poucos dias, mas terei a oportunidade de manter o ritmo”, disse Ricardo Paes Barreto em seu discurso.

O governador em exercício garantiu que, assim como faz no Judiciário, irá às ruas. “Nós saímos do palácio, estamos com o pé na rua, visitando as pessoas, as comunidades, tudo para que a gente faça um novo Judiciário aproximado da sociedade, que discute, que conversa e busca outros meios de soluções que não sejam o duro processo. E agora, tirarei mais uma vez o paletó para enfrentar os desígnios e as dificuldades de gerir um estado tão grande, um estado tão poderoso, embora, como bem lembrou a nossa governadora, um estado que tem a sua pobreza, suas dificuldades”, falou.

“Fosse por um dia já era muita coisa.

Serão cerca de cinco dias ou seis dias em que estarei recebendo os pernambucanos e as pernambucanas, conversando, discutindo, mas, acima de tudo, mantendo o ritmo de trabalho que as duas governadores juntas sempre impuseram aqui no Estado de Pernambuco”, acrescentou Ricardo Paes Barreto. No ano passado, o desembargador também assumiu a Prefeitura do Recife, devido a viagem do prefeito João Campos (PSB) ao exterior.

Ao transmitir o cargo, Priscila Krause disse que o governador em exercício terá a oportunidade de conhecer as ações desenvolvidas pelo Governo no Estado. “O senhor vai ter nesses, próximos dias, uma agenda extensa, que será bastante cansativa. Mas tenho certeza absoluta de que será muito proveitosa e o senhor vai poder ter a ideia da grandeza dos projetos estruturadores que nós estamos fazendo em Pernambuco. O quanto Pernambuco tem sido um estado de novas possibilidades e de um novo momento histórico. O senhor vai no Litoral Sul ver as estradas que estão sendo feitas através do PE na Estrada, que tem mais de R$ 5 bilhões em recapeamento, implantação e restauro da nossa malha viária. E são mais de R$ 6 bilhões no nosso Águas de Pernambuco”, ressaltou.