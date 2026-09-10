Apac prevê chuva em Pernambuco nesta quinta-feira (10); confira a previsão do tempo

Confira a previsão do tempo no Grande Recife, Mata Norte, Mata Sul, Agreste e Sertão de Pernambuco nesta quinta-feira (10)

Recife, PE, 28/07/2025 - CHUVAS NO RECIFE - Imagens das chuvas no Recife, alagamentos e pessoas andando na chuva e na agua. (Rafael Vieira)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) prevê chuva para o Grande Recife nesta quinta-feira (10). Publicado às 8h45, o boletim mais recente do órgão aponta a possibilidade de precipitações também para as Zonas da Mata Norte e Sul e para o Agreste. Já o Sertão pernambucano deve ter dia parcialmente nublado, sem expectativa de chuva.

Confira a previsão detalhada por região:

Grande Recife

Com céu parcialmente nublado, a Região Metropolitana deve registrar pancadas de chuva isoladas, de intensidade fraca a moderada, nos períodos da manhã e da noite. A temperatura máxima pode chegar aos 29°C, e a mínima, aos 21°C.

Mata Norte

Na Zona da Mata Norte, o cenário é semelhante: céu parcialmente nublado e ocorrência de chuva fraca a moderada pela manhã e à noite. A temperatura máxima alcança os 29°C, e a mínima fica em 20°C.

Mata Sul

A Mata Sul terá pancadas de chuva de intensidade fraca a moderada de manhã e à noite. O céu permanece parcialmente nublado, com temperatura máxima de 29°C e mínima de 21°C.

Agreste

Para o Agreste pernambucano, a previsão indica dia parcialmente nublado, com chuva fraca e isolada à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 16°C e 33°C.

Sertão

Com céu variando de parcialmente nublado a claro, o Sertão não deve registrar precipitações ao longo do dia. Os termômetros variam entre 15°C e 35°C.