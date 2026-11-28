Ciro Fernandes, xilogravador, artista plástico e ilustrador que deixou sua marca na arte brasileira, morreu aos 84 anos. A informação foi divulgada na manhã deste sábado (28) em seu perfil oficial no Instagram.

“Um Uirauna brilha no céu com seu imaginário brasileiro e reencontra vários dos seus desenhos, amigos ilustrados, que outrora se perderam em sua bela jornada. E Ciro deixa saudades com o legado xilogravado que permanecerá para as próximas gerações”, diz a publicação.

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Bruno Fernandes, filho do artista e diretor do ateliê Ciro Fernandes, confirmou ao Estadão que Ciro tratava um câncer de mandíbula e sofreu complicações decorrentes de uma pneumonia.

O velório vai acontecer neste domingo (29), no Memorial do Carmo, bairro do Caju, na zona portuária do Rio de Janeiro, das 11h às 12h, em cerimônia aberta ao público.

Nascido em 31 de janeiro de 1942 no pequeno município de Uiraúna no sertão da Paraíba, Francisco Ciro Fernandes tinha como grande marca a arte de cordel. Ele começou a desenhar ainda criança, incentivado pela família.

“Nasci em uma casa de artistas, nem lembro quando comecei a desenhar. Minha mãe desenhava e falava dos grandes desenhistas: ‘fulano faz a cara de sicrano direitinho’. Ela fazia pintura também. E meus tios eram todos músicos, todo mundo era ligado à arte”, contou ao Estadão em uma entrevista de 2022.

Saiu de casa aos 16 anos para morar com uma tia em Natal (RN), onde foi cobrador de ônibus e soldador mecânico. Dois anos depois, veio para São Paulo e trabalhou como operário e pintor de paredes.

Já no ano seguinte, mudou-se para o Rio de Janeiro, cidade na qual começou a pintar bois em açougues e cartazes de preços para o comércio antes de ser contratado por agências de publicidade.

Fernandes ocupou o cargo de diretor de arte em diferentes agências, foi ilustrador do Jornal do Brasil e de O Globo e passou a colaborar com obras de outros grandes artistas brasileiros.

Em mais de 60 anos de trabalho, ilustrou obras de músicos, poetas e intelectuais como Ferreira Gullar, Rachel de Queiroz, Gilberto Freyre, Guimarães Rosa, Zé Ramalho, Sérgio Ricardo, Chico Science e muitos outros.

Durante a pandemia de covid-19, Fernandes abriu uma conta no Instagram com a ajuda do filho, Bruno, e decidiu exibir suas obras no ambiente virtual, interagindo com gente do mundo todo. O perfil viralizou, e Ciro acumulava mais de 230 mil seguidores.

Em 2009, ele recebeu o Prêmio de Literatura Infantojuvenil da Academia Brasileira de Letras pelas ilustrações do livro Cordelinho, dividindo a premiação com o autor da obra, Chico Salles.

Obras de Ciro integram coleções como a do Museu Nacional de Belas Artes e do Museu do Pontal, no Rio. A exposição CAJU | A Natureza de Ciro Fernandes, em cartaz na Galeria do Sesc Nova Friburgo até 31 de janeiro de 2027, exibe 32 obras do artista. No Ateliê Ciro Fernandes, na região da Lapa, também estão expostas cerca de 50 obras, entre xilos, telas, matrizes e ilustrações. A visitação é feita mediante agendamento.

