Após morte de Rick, cantor Renner revela planos para retomar carreira solo nos palcos

Com o projeto Rick & Renner pra sempre, o sertanejo apresenta nova estrutura profissional; objetivo é honrar o repertório construído por anos

Dupla iniciou parceria na década de 1980. (Foto: Caio Fernandes/ Divulgação/ 2018)

Duas semanas após a morte de Rick, aos 59 anos, Renner confirmou que continuará nos palcos e iniciará uma carreira solo. O cantor apresentou uma nova fase profissional com foco em manter a história construída ao lado do parceiro sertanejo.

Apresentada nas redes sociais nesta quinta-feira (8/10), a iniciativa recebeu o título "Rick & Renner pra sempre - O Legado". A proposta reúne as músicas marcantes das quatro décadas da dupla e busca preservar o vínculo firmado com o público.

Na publicação, o músico declarou: “existem histórias que não terminam. Existem vozes que o tempo jamais apaga. E existem legados que o amor faz permanecer”.

Trajetória e homenagens nos palcos

A perda encerrou uma história musical iniciada em 1986, que completava 40 anos justamente neste ano. Rick e Renner alcançaram projeção nacional na década seguinte, com sucessos como "Ela é Demais", "Nos Bares da Cidade" e "Só Pensando em Você".

Ao longo desse período, os artistas vivenciaram momentos distintos:

- Início da parceria musical em 1986;

- Conquista de projeção nacional nos anos 1990;

- Períodos de separação e desenvolvimento de projetos individuais;

- Retomadas da união artística antes da despedida definitiva.

Segundo o sertanejo, permanecer em turnê é o caminho escolhido para preservar o repertório conjunto. Renner pontuou que pretende colocar a memória de Rick na rotina das apresentações para honrar a essência, a voz e a trajetória do companheiro.

Acidente na Serra Catarinense

Rick morreu em um acidente de helicóptero na Serra Catarinense. A equipe de resgate localizou a aeronave em uma área remota da serra após o voo partir de Porto Belo com destino a São Joaquim, em Santa Catarina.

A queda também provocou a morte de outras quatro pessoas a bordo:

- Bruno Avelar, empresário;

- Paulo Soares, videomaker;

- Antônio Roberto Nóbrega de Araújo, piloto;

- Leopoldo Barros Teixeira, copiloto.

A proposta artística visa dar continuidade às músicas gravadas pela dupla. Sobre a continuidade do trabalho, Renner manifestou seu objetivo: “que possamos, juntos, transformar a saudade em homenagem e fazer com que essa história continue sendo contada através daquilo que sempre nos uniu: a música”.

Leia a notícia original no site do jornal Estado de Minas