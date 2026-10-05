'Batman 2' tem filmagens paralisadas e diretor se afasta por 'questão familiar'

Além de Robert Pattinson, sequência do homem-morcego conta também com nomes como Scarlett Johansson no elenco

DC Studios não deu detalhes sobre o afastamento de Matt Reeves da produção de 'Batman 2' (DC Studios/Divulgação)

Com estreia programada para 2028, Batman 2, sequência do sucesso de 2022, teve suas filmagens "interrompidas temporariamente" em Londres. A produção foi paralisada devido ao afastamento de Matt Reeves, que agora cuida de uma "questão familiar".

Em contato com o Deadline, o DC Studios, responsável pela produção, não deu detalhes sobre o afastamento de Reeves, dizendo apenas que "Matt tem o apoio total do DC Studios e estamos animados para continuar essa jornada em breve".

Até o momento, a Skydance, nova dona do DC Studios após a fusão entre Warner Bros. e Paramount, não deu qualquer previsão para o tempo de paralisação de Batman 2, mas também não informou mudança no calendário de estreia do longa.

Com os retornos de Robert Pattinson, Colin Farrell e Andy Serkis Batman 2 também conta com Scarlett Johansson, Sebastian Stan e Charles Dance em seu elenco.

Novamente escrito e dirigido por Reeves, Batman 2 tem estreia prevista para fevereiro de 2028.