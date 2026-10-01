Com doença rara, influenciador Lito Souza morre aos 59 anos

O influenciador e especialista em aviação tinha recebido diagnóstico da doença de Creutzfeldt-Jakob

Lito Souza morreu aos 59 anos (Reprodução/YouTube)

O influenciador e especialista em aviação Lito Sousa, morreu nesta quinta-feira (1º), aos 59 anos. Recentemente, ele tinha recebido diagnóstico da doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma condição neurodegenerativa rara.

A morte foi confirmada pela esposa do influenciador, Mila Seidl, em uma publicação nas redes sociais. "Um grande abraço e até o proximo voo. Foi uma honra ter viajado com você. Te amo. Sempre", diz a mensagem.













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Doença de Lito Souza

Lito descobriu a doença de Creutzfeldt-Jakob em meados de agosto, após ter sido diagnosticado com câncer de próstata alguns meses antes. Enquanto organizava o tratamento, Lito começou a apresentar sintomas neurológicos atípicos. Ele percebeu uma perda progressiva do controle motor do braço e da mão esquerdos enquanto digitava roteiros para o canal, que evoluiu para dormência e falta de coordenação.

O influenciador procurou atendimento no Hospital Albert Einstein na zona sul de São Paulo, e passou por uma série de exames até receber o diagnóstico da doença de Creutzfeldt-Jakob. Recentemente, o influenciador relatou uma melhora nos movimentos da mão esquerda. Em um vídeo publicado nas redes sociais, contou que a mão, antes praticamente parada, voltou a realizar alguns movimentos durante a internação.

