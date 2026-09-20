Filme 'Vicentina Pede Desculpas' é indicado brasileiro para o 41º Goya

O filme de Gabriel Martins concorre ao prêmio de Melhor Filme ibero-americano, na cerimônia que acontece no dia 28 de fevereiro de 2027, na Espanha

Rejane Faria protagoniza 'Vicentina Pede Desculpas', filme de Gabriel Martins (de 'Marte Um') (Netflix/Divulgação)

A Academia Brasileira de Cinema escolheu "Vicentina Pede Desculpas", de Gabriel Martins, para representar o Brasil na disputa pelo prêmio de melhor filme ibero-americano no 41.º Goya. A cerimônia da principal premiação do cinema espanhol está marcada para 28 de fevereiro de 2027, na Espanha.

Conhecido por Marte Um, Gabriel Martins acompanha desta vez a trajetória de Vicentina, personagem interpretada por Rejane Faria. Após a morte do filho, a mulher passa a lidar com as consequências da tragédia e inicia uma jornada marcada pelo enfrentamento do próprio luto.

O elenco reúne ainda Flávio Bauraqui, Giovanna Heliodoro, Giovanni Venturini, Grace Passô, Karine Teles, Maíra Azevedo, Renato Novaes e Thalma de Freitas.

Produzido pela Filmes de Plástico, o longa teve sua première mundial em 12 de setembro, durante a 51.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF). Antes da estreia comercial no Brasil, prevista para o dia 5 de novembro, a produção passa por outros festivais internacionais.

Festivais

Na Espanha, Vicentina Pede Desculpas participa do 74.º Festival Internacional de Cinema de San Sebastián, no qual concorre à Concha de Ouro, principal prêmio da mostra. O longa também integra a programação do AFI Latin American Film Festival do Cinelatino Minneapolis Film Festival e do 28.º Festival do Rio.

