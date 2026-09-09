Nova sensação do arrocha, Heitor Santos grava show gratuito no Recife nesta quinta (10)
Novo audiovisual de Heitor Santos será gravado na Praça Maria Vitalina, no bairro do Bongi, no Recife, a partir das 18h
Publicado: 09/09/2026 às 19:00
Heitor Santos (Divulgação)
Com mais de 3 milhões de ouvintes mensais no Spotify, Heitor Santos chega ao Recife nesta quinta-feira (10) para gravar uma nova edição do projeto “Heitor Santos nos Bairros”. Conhecido como “O Novinho”, o cantor sergipano integra o casting da Camarote Shows, escritório de Wesley Safadão, e desponta como um dos principais nomes da nova geração do arrocha.
Sua versão de “Noite Fracassada”, lançada no audiovisual “Sabor HS 3.0”, ultrapassou 8 milhões de reproduções nas plataformas digitais e alcançou o Top 50 do Spotify Brasil. Sucessos como “Sina de Ofélia”, “Nocaute” e “Tão Distante” também vêm ampliando a projeção nacional do artista, que conquistou o público com um repertório marcado pelo romantismo e pela sofrência.
Realizada pela primeira vez em Pernambuco, a gravação acontecerá na Praça Maria Vitalina Gonçalves Rocha, no Bongi, a partir das 18h, com show gratuito e aberto ao público. A primeira edição do projeto foi promovida no bairro onde Heitor cresceu, em Sergipe, e reuniu um público recorde. Agora, o cantor escolhe o Recife para dar continuidade à iniciativa e promete transformar o Bongi em um grande palco do arrocha.
*Com informações da assessoria