Shows previstos de Kanye West provocam alvoroço na Rússia

Com mais de 100 mil ingressos vendidos, artista é o primeiro do Ocidente a se apresentar desde o início da ofensiva à Ucrânia

O rapper americano Ye se apresenta no palco na Holanda, em 6 de junho de 2026 (RAMON VAN FLYMEN / AFP)

O anúncio de dois shows do rapper Kanye West em um estádio russo ainda este ano provocou um frenesi na imprensa e no cenário político local, a ponto de o porta-voz de Vladimir Putin ser questionado nesta quinta-feira (20) sobre se o presidente se reuniria com o cantor.

O artista americano, que também usa o nome artístico Ye, se apresentará na Gazprom Arena, em São Petersburgo, nos dias 10 e 11 de outubro, no que será o maior espetáculo de um artista ocidental desde que Moscou lançou sua ofensiva contra a Ucrânia, em fevereiro de 2022.

A maioria dos artistas americanos e europeus evita se apresentar na Rússia, alvo de duras sanções após o início da guerra.

West tem um grande número de fãs na Rússia, e mais de 100 mil ingressos para os shows já foram vendidos, segundo a imprensa russa, que cita os organizadores.

Durante uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, foi questionado sobre a existência de planos para que Putin se reunisse com West.

"Não é assunto nosso. Isto aqui não é a Mosconcert", respondeu Peskov ao jornalista, em referência a uma agência cultural russa.

"Isto aqui é a Administração Presidencial", acrescentou, sem descartar explicitamente uma possível reunião.

Parlamentares e autoridades também se juntaram ao alvoroço.

Embora um deles tenha agradecido a West por não ceder à "histeria antirrussa", o deputado Nikolai Novichkov criticou as declarações do rapper que glorificam o líder nazista Adolf Hitler.

West provocou indignação generalizada com comentários em que elogiava Hitler, uma música intitulada "Heil Hitler" e a venda, em seu site, de camisetas com uma suástica.

Segundo a legislação russa "contra a reabilitação do nazismo", a negação do Holocausto e a divulgação de informações falsas sobre o Terceiro Reich podem ser punidas com vários anos de prisão.

Essa lei é utilizada com frequência para perseguir críticos do Kremlin.

Vários países - entre eles Reino Unido, França e Polônia - proibiram West de se apresentar em seus territórios neste ano.