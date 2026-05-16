Agenda do fim de semana em PE tem shows gratuitos, Semana da Capoeira e lançamentos entre os destaques

Shows gratuitos de Priscila Senna e Maestro Spok, Semana da Capoeira e lançamentos de livro de Getúlio Cavalcanti e de disco do Coco do Pneu agitam a agenda do final de semana em Pernambuco

Priscila Senna se apresenta no Parque Dona Lindu no sábado (16), às 20h (Raul Bittencourt/Divulgação)

Neste final de semana, a programação cultural da Semana S tem continuidade no Parque Dona Lindu, onde acontecerão shows gratuitos da cantora Priscila Senna e do Maestro Spok no sábado, a partir das 18h. Já no domingo, o projeto oferece uma apresentação do espetáculo infantil Mundo Bita, que acontece no espaço às 10h. Em outros endereços do Grande Recife, eventos de diversos segmentos fazem parte da agenda, veja a seguir:



Festival da Jovem Guarda

O Festival Jovem Guarda chega ao Clube Internacional neste sábado, às 19h, para comemorar os 60 anos do movimento que marcou a música brasileira nos anos 1960. Shows de Renato e Seus Blue Caps, ABBA Alive, Pholhas e Almir Bezerra fazem parte da noite, que tem ingressos a partir de R$ 130 (meia), disponíveis na Bilheteria Digital.

Acordes pro Museu

Neste domingo, a partir das 14h, o projeto Acordes pro Museu busca conectar diferentes gerações da música pernambucana com show de Maciel Salú e Isadora Melo, no Instituto Ricardo Brennand, na Várzea. Os ingressos custam a partir de R$ 50 (meia).

Getúlio Cavalcanti

Compositor do “Último Regresso”, um dos nossos frevos mais populares, Getúlio Cavalcanti lança o livro “Entre Sonetos, Cantigas e Cordel” neste sábado, às 16h, no Paço do Frevo. Na ocasião, ele vai fazer show especial e participar de sessão de autógrafos com bate-papo. Os ingressos para acessar o museu custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).

Semana da Capoeira

O Governo de Pernambuco dá início a programação da Semana da Capoeira neste domingo com exibição de filmes sobre a atividade no Cinema São Luiz, a partir das 14h. Orun Santana e Mestre Meia-Noite participarão de debate após as sessões.

Coco do Pneu lança disco

O Coco do Pneu lança seu primeiro disco em 36 anos de existência com show gratuito neste sábado, às 21h, no Ponto de Cultura Revoltosa, em Nazaré da Mata. A apresentação integra as comemorações do aniversário da cidade, uma das datas mais importantes do calendário da Mata Norte.