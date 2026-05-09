Fim de semana do Dia das Mães tem programação com muita música

Música romântica, forró, rock e heavy metal embalam a programação do fim de semana do Dia das Mães no Recife

A banda cover Beatles Abbey Road é um dos destaques deste sábado (9) (Divulgação)

O final de semana das mães chegou com uma programação cheia de nostalgia. Entre os principais destaques está o Festival da Seresta, que segue na Praça do Arsenal, no Recife, neste sábado, a partir 20h, com shows gratuitos que prometem trazer de volta a música romântica dos anos 1960 e 1970, como é o caso de Leonardo Sullivan e Gilliard. Confira a seguir algumas alternativas para quem gosta de outros estilos musicais:



BEATLES

Considerada uma das principais bandas covers dos fab four, a Beatles Abbey Road apresenta o “Tributo Definitivo aos Beatles” neste sábado, às 18h, no Teatro dos Guararapes, em Olinda. Além de trazer as músicas mais emblemáticas do quarteto, o show conta com Instrumentos raros e originais de época, figurinos históricos e projeções multimídia que ajudam a promover uma imersão no universo de Liverpool. Os ingressos custam entre R$ 70 (meia) e R$ 220 (inteira)

IRON MAIDEN

Em cartaz nos cinemas do Recife da rede Cinemark e Kinoplex, o documentário “Burning Ambition” promete emocionar os fãs de heavy metal ao retratar a ascensão da banda britânica Iron Maiden dos pequenos pubs aos grandes estádios.

LANÇAMENTO

Uma versão inédita de “Corsário”, de João Bosco e Aldir Blanc, na voz de Elis Regina, chega às plataformas digitais neste domingo como parte de um álbum póstumo da cantora, que está em desenvolvimento. O registro restaura uma gravação da gaúcha para um especial de TV de 1976.

ESQUENTA CORAÇÃO

Flávio José, Elba Ramalho, Jorge de Altinho e Nando Cordel garantem muito forró para este sábado, a partir das 19h, dentro da programação da prévia junina Esquenta Coração, que acontece no Classic Hall, em Olinda. Os ingressos custam R$ 60 (meia) e R$ 210 (inteira), além de contar com mesas a partir de R$ 800.