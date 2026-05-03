Shakira, Madonna ou Lady Gaga: qual show teve mais público em Copacabana?
Publicado: 03/05/2026 às 09:21
Shakira faz show gratuito na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro (MAURO PIMENTEL/AFP)
Com atraso recorde e diversos artistas e referências brasileiros no palco, Shakira fez seu show no festival Todo Mundo No Rio na noite de sábado, 2.
Segundo dados da Riotur divulgados pelo prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere (PSD), o público de 2 milhões de pessoas foi até Copacabana para acompanhar o show. Ele não deu mais detalhes sobre como se chegou ao número.
Trata-se mais que os 1,6 milhões de fãs que prestigiaram Madonna em 2024, mas menos que os 2,1 milhões que assistiram à apresentação de Lady Gaga em 2025. Todos os dados são da Riotur, a Empresa Municipal de Turismo do Rio de Janeiro.
Shakira, Madonna ou Lady Gaga: quem teve o maior público em Copacabana até hoje?
2,1 milhões - Lady Gaga
2,0 milhões - Shakira
1,6 milhões - Madonna